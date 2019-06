Gepubliceerd op | Views: 479

AMSTERDAM (AFN) - De verkoop van een voormalige Britse verffabriek door AkzoNobel, betekent een kleine deal voor de verfreus. Dat schrijven kenners van KBC Securities in een rapport. De kenners wijzen erop dat de deal geen effect zal sorteren.

De productie op de locatie in Wexham Road lag al sinds 2016 stil. De verkoop bracht in totaal 75 miljoen euro op, met een eenmalige boekwinst van 57 miljoen euro. Die wordt in de boeken gezet in het tweede kwartaal.

KBC handhaafde zijn hold-advies op het aandeel met een koersdoel van 80 euro. Akzo noteerde vrijdag in de vroege handel 0,1 procent lager op 81,74 euro.