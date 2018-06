'Frans beveiligingsbedrijf in Chinese handen'

Gepubliceerd op | Views: 558 | Onderwerpen: China

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse digitaal beveiliger Linxens komt mogelijk in Chinese handen. Chipmaker Tshinghua Unigroup is dicht bij een overeenkomst met eigenaar CVC Capital over de aankoop van het bedrijf, zeggen ingewijden. Met de overname is naar verluidt een bedrag van 2,2 miljard euro gemoeid.

Linxens maakt onder meer onderdelen voor de digitale beveiliging van bijvoorbeeld bank- en simkaarten, maar ontwikkelt ook technologieën voor biometrische beveiliging. Het technologiebedrijf heeft 3000 medewerkers in negen landen en behaalde vorig jaar een omzet van circa 500 miljoen euro.

Tshinghua Unigroup maakte vorig jaar al bekend op overnamepad te zijn, waarbij de Chinese regering omgerekend 19 miljard euro aan financiële hulp had toegezegd. China wil minder afhankelijk zijn van buitenlandse technologie, en een overname van Linxens door Tshingua Unigroup past binnen dat streven.