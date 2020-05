Volkswagen stapt in bij Chinese batterijmaker

Gepubliceerd op | Views: 454 | Onderwerpen: autoindustrie, China

WOLFSBURG (AFN/BLOOMBERG) - Volkswagen wil de grootste aandeelhouder bij Chinese batterijmaker Guoxuan High-Tech worden. De autobouwer is bereid 26,5 procent van de aandelen te kopen. Met de transactie kan Volkswagen leveringen van batterijen, die nodig zijn voor elektrische auto's, veilig stellen. Daarnaast versterkt Volkswagen dankzij de investering zijn aanwezigheid in China, het land met de grootste automarkt.

Volkswagen levert momenteel zo'n 40 procent van al zijn auto's aan Chinezen. Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van de winst van het Duitse bedrijf behaald in China. Momenteel is de vraag naar auto's in het Aziatische land aan het herstellen, nadat de verkoop vrijwel tot stilstand kwam vanwege het coronavirus. Europa en de Verenigde Staten lopen in dat opzicht nog achter China omdat de uitbraak daar later begon.

De stap van Volkswagen komt op een gevoelig moment voor Peking. De Chinezen zijn momenteel verwikkeld in een nieuw geopolitiek conflict met de VS, vanwege het plan van China om harder in te grijpen in Hongkong. Daarnaast willen de Amerikanen onderzoeken in hoeverre China verantwoordelijk zou zijn voor het ontstaan van het coronavirus. Bedrijven die zaken doen met China kunnen indirect door de VS onder druk gezet worden.

Volkswagen heeft net als veel van zijn branchegenoten de groei broodnodig. De verkopen van auto's gaan heel stroef, nu veel landen in recessie zijn beland. Zo meldde de Japanse autobouwer Nissan onlangs het grootste jaarverlies in twintig jaar. Daarnaast kampte de sector al eerder met de uitdaging van aangescherpte milieunormen en dure investeringen in duurzamere automodellen.