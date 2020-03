Meer ondernemers komen in aanmerking voor noodregeling

Gepubliceerd op | Views: 170

DEN HAAG (AFN) - Meer ondernemers komen in aanmerking voor de noodregeling van het ministerie van Economische Zaken. Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen kunnen via deze regeling aanspraak maken op een eenmalige tegemoetkoming van netto 4000 euro.

Een deel van de getroffen bedrijven dreigde buiten de boot te vallen. Daarom heeft het ministerie besloten de maatregel te verruimen. Ook winkeliers en ondernemers in de non-food sector vallen nu onder de regeling. Ze kunnen zich vanaf maandag melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

MKB Nederland en VNO-NCW reageren tevreden. Het is alleen maar 'fair' dat ook ondernemers met een kleding- of schoenenwinkel in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming, vinden zij. De organisaties willen met het kabinet in gesprek over nog meer sectoren waar de omzetten door de coronamaatregelen hard onderuit zijn gegaan.