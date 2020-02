Verliezen houden aan op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 2.880

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden vrijdag tussentijds op verlies. Beleggers wereldwijd maken zich zorgen over de economische gevolgen van de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Het sentiment werd niet vooruit geholpen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die het verspreidingsrisico van het virus opschroefde van "hoog" naar "heel hoog".

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,9 procent lager op 25.285 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 1,4 procent tot 2937,67 punten en techbeurs Nasdaq speelde 0,7 procent kwijt op 8501 punten.

Op de financiële markten wordt gekeken naar een mogelijke ingreep door de Federal Reserve. Die kan volgende maand besluiten de rente te verlagen. De vraag die overeind blijft is of en hoe dit de impact van de uitbraak van het virus zou kunnen verzachten.

Reisbranche

Qua bedrijven zitten onder andere luchtvaartbedrijven, reisorganisaties en andere ondernemingen in de toerismebranche in de hoek waar de klappen vallen. De Amerikaanse reisbranche meldde dat de ticketverkoop ruim 9 procent onder het niveau van een jaar eerder ligt. Luchtvaartbedrijven verloren in doorsnee al tot een vijfde aan waarde.

De verliesreeks voor vliegmaatschappijen is nog niet ten einde. American Airlines, 's werelds grootste luchtvaartconcern, daalde 4,2 procent. Concurrenten Delta Air Lines en Southwest Airlines werden respectievelijk 3,4 procent en 1,4 procent lager gezet. Online boekingsbedrijven Booking Holdings herstelde van eerdere verliezen en stond 1,7 procent hoger.

Wayfair

Onlinewinkelbedrijf Wayfair ging 13,2 procent onderuit. Het bedrijf zette in het slotkwartaal van 2019 een groter verlies in de boeken dan geraamd. Olieconcern Occidental Petroleum won 1,2 procent nadat voorzitter Eugene Batchelder zijn vertrek had aangekondigd.

De euro was 1,0995 dollar waard, tegen 1,0994 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,9 procent minder op 44,76 dollar. Brentolie werd 3,3 procent goedkoper op 50,48 dollar per vat.