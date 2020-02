'Portugal moet thuisbasis blijven voor luchtvaartbedrijf TAP'

Gepubliceerd op | Views: 989 | Onderwerpen: Portugal

LISSABON (AFN/BLOOMBERG) - Potentiële investeerders in luchtvaartmaatschappij TAP mogen niet tornen aan Portugal als thuisbasis van de onderneming. Dat meldt de Portugese zakenkrant Jornal Economico op basis van bronnen. De krant wijst op een eisenlijst die zou zijn opgesteld voor nieuwe investeerders nu luchtvaartondernemer David Neeleman heeft aangegeven zijn belang in TAP van de hand te willen doen.

Zo zouden investeerders ook niet mogen tornen aan strategische afspraken die in 2016 met de Portugese regering zijn gemaakt, waaronder afspraken over de hub Lissabon. TAP is voor 50 procent in handen van de Portugese regering. Neeleman heeft samen met investeerder Humberto Pedrosa 45 procent van de stukken in handen.

Verschillende maatschappijen zouden interesse hebben in het belang van Neeleman, waaronder Air France-KLM, Lufthansa en AIG.