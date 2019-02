'Altice Europe bekijk opties Israëlische tak'

Gepubliceerd op | Views: 391 | Onderwerpen: Opties

AMSTERDAM (AFN) - Altice Europe heeft Morgan Stanley ingehuurd om de strategische opties voor zijn Israëlische tak te bekijken. Dat hebben ingewijden tegen persbureau Reuters gezegd. Oprichter Patrick Drahi wil zijn bedrijf stroomlijnen en geld vrijmaken om aan de veiling voor 5G-frequenties in Frankrijk mee te doen.

De evaluatie is nog in een vroeg stadium, waardoor het nog niet zeker is of Altice de Israëlische tak van de hand doet. Morgan Stanley helpt het kabel- en telecombedrijf de interesse van investeerders in de tak te peilen.

Altice is al enige tijd bezig bezittingen te verkopen om zijn schuldenlast van 30 miljard euro te verkleinen. Als het de Israëlische tak verkoopt, komt de opbrengst daarvan bovenop de geschatte 5,7 miljard euro die Altice voor zijn glasvezelnetwerkactiviteiten in Portugal krijgt.

De veiling van 5G-frequenties in Frankrijk begint naar verwachting in het najaar. Begin 2020 worden de frequenties dan waarschijnlijk toegekend.