AMSTERDAM (AFN) - Bouwbedrijf Dura Vermeer bouwt mee aan de verlenging van rijksweg A15 bij Nijmegen. Een consortium onder leiding van de Duitse bouwreus Hochtief sleepte de opdracht ViA15, waarmee een bedrag van 1,2 miljard euro is gemoeid, binnen.

ViA15 heeft betrekking op het doortrekken van de A15 bij Nijmegen over een lengte van 12 kilometer en het aansluiten van deze snelweg op de A12. Daarmee ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Het gaat om een zogeheten DBFM-contract waarbij de uitvoerders verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, de aanleg, de financiering en het onderhoud.

Bouwers BAM en Heijmans trokken zich eerder als onderdeel van het consortium BAM-Heijmans-TBI terug uit de aanbestedingsprocedure. Dit omdat er te veel risico's aan zouden kleven. Zo moet er onder meer een nieuwe brug over het Pannerdensch kanaal worden aangelegd.

Dura Vermeer zit voor 10 procent in consortium GelreGroen. Hochtief is goed een belang voor 40 procent. Verder zijn John Laing en BESIX onderdeel van de samenwerking. Bij het ontwerp, de bouw en het onderhoud is ook Van Oord betrokken. Eind dit jaar wordt met de aanleg begonnen. De werkzaamheden moeten eind 2024 zijn afgerond.