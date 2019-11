Gepubliceerd op | Views: 856

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden woensdag tijdens de middaghandel in New York op winst. De stemming wordt nog steeds gesteund door de hoop op een spoedig handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China. Ook buigen beleggers zich over bedrijfsresultaten en een forse hoeveelheid macro-economische cijfers.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent hoger op 28.170 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent tot 3153 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,6 procent naar 8700 punten. Hiermee lijken de recordstanden van een dag eerder weer verder aangescherpt te worden.

President Donald Trump zei dat de onderhandelingen zich in de eindfase bevinden en dat een handelsdeal een kwestie van tijd is. Er kwam verder een nieuwe raming over de groei van de Amerikaanse economie in het derde kwartaal. De groei werd opwaarts bijgesteld tot 2,1 procent op jaarbasis, van een eerder gemelde 1,9 procent. Die bijstelling kan van invloed zijn op het rentebeleid van de Federal Reserve. Ook waren er nieuwe gegevens over de consumentenbestedingen.

Servers

Computer- en technologieconcern Dell zakte bijna 6 procent, na een omzetwaarschuwing voor het lopende boekjaar. Het bedrijf wijst op een zwakkere vraag vanuit het bedrijfsleven naar servers vanwege de politieke en economische onzekerheid.

Tractorbouwer Deere opende eveneens de boeken. Daarbij werd een winstverwachting voor het nieuwe boekjaar uitgesproken die lager uitviel dan verwacht. Het aandeel verloor meer dan 4 procent. Volgens Deere zijn veel boeren terughoudend met het kopen van nieuwe machines door de handelsonrust en een lastige agrarische markt.

Vliegtuig

Vliegtuigbouwer Boeing leverde een kleine 1 procent in. Luchtvaartautoriteit FAA verklaarde scherper te willen controleren bij het terug de lucht in sturen van de 737 MAX-toestellen van Boeing. De FAA is plan elk toestel individueel te inspecteren voordat goedkeuring wordt gegeven om het vliegtuig weer te laten vliegen.

De euro was 1,1002 dollar waard, tegen 1,1001 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte na nieuwe cijfers over de Amerikaanse olievoorraden 1 procent minder op 57,84 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,7 procent, tot 63,82 dollar per vat.