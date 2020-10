Ook Holland Colours voelt de coronacrisis

APELDOORN (AFN) - Ook maker van kleurconcentraten Holland Colours voelt de coronacrisis. In de voorbije zes maanden lukte het de Aziatische tak van het bedrijf wel om omzetgroei te behalen, maar bij de Europese en Amerikaanse divisies ging een lagere omzet in de boeken als gevolg van de virusuitbraak.

In de eerste helft van het gebroken boekjaar dat begon in april, kwam de totale omzet uit op 48,5 miljoen euro. Een jaar eerder ging het nog op 52,3 miljoen euro. Volgens Holland Colours werden er goede zakengedaan op de markt voor verpakkingen, maar op andere markten was minder vraag.

De onderneming slaagde erin om het bedrijfsresultaat en de nettowinst stabiel te houden op respectievelijk 6,1 miljoen en 4,5 miljoen euro. Gezien de sterke financiële positie en de beperkte impact van de pandemie op de winst, is besloten om in november een interim-dividend uit te keren. Dit komt neer 3,9 miljoen euro, oftewel 4,55 euro per aandeel.

Holland Colours doet evenals voorgaande jaren geen uitspraken over de verwachtingen naar de toekomst.