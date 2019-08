Deliveroo moet alsnog pensioenpremies betalen

Gepubliceerd op | Views: 234

AMSTERDAM (AFN) - Deliveroo moet alsnog ongeveer 640.000 euro aan achterstallige pensioenpremies afdragen. De rechtbank in Amsterdam oordeelde dat het bedrijf in de kern een maaltijdbezorger is en daarmee voldoet aan de voorwaarden om verplicht deel te nemen aan het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de weg.

De uitspraak betekent dat Deliveroo pensioenpremies moet afdragen voor al zijn medewerkers met een contract. Het bedrijf is sinds 2015 actief in Nederland en werkte in het begin uitsluitend met bezorgers met een arbeidsovereenkomst.

Sinds november 2017 werkt Deliveroo juist alleen nog maar met zzp'ers. De rechter oordeelde echter begin dit jaar dat dat niet kon en bestempelde de samenwerkingen met die freelancers ook als arbeidsovereenkomst. De door het pensioenfonds aangespannen zaak gaat niet over die zzp'ers, omdat het beroep over die eerdere uitspraak nog loopt.