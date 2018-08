Buffett steekt geld in Indiaas fintechbedrijf

Gepubliceerd op | Views: 568 | Onderwerpen: Warren Buffett

OMAHA (AFN/BLOOMBERG) - Investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway steekt geld in het moederbedrijf van de Indiase betalingsverwerker Paytm. Dat heeft het bedrijf van Warren Buffett bekendgemaakt. Het gaat volgens bronnen om een belang van 3 tot 4 procent waarmee de waarde van One97 Communications op meer dan 10 miljard wordt geschat.

Paytm is marktleider in de Indiase markt voor digitale betalingen. Die markt kreeg een enorme steun in de rug toen de Indiase overheid in 2016 het meeste briefpapier in de ban deed om corruptie tegen te gaan. Naar verwachting groeit de markt voor onlinebetalingen in India van circa 200 miljard dollar nu naar 1 biljoen dollar in 2023.

Buffett, die deze week 88 wordt, hield Berkshire Hathaway in het verleden ver weg van techbedrijven. De laatste jaren heeft hij dat goedgemaakt met onder meer investeringen in Apple. Ook overwoog hij geld in Uber te steken. Bij de deal met One97 was Buffett zelf niet betrokken.