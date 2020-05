Zwaargewicht Prosus onderuit in AEX-index

Gepubliceerd op | Views: 854

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam is woensdag met verlies gesloten. Vooral de min van zwaargewicht Prosus liet zich voelen. Oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China deden de beurswaarde van de techinvesteerder geen goed. Elders in Europa sloten graadmeters op winst.

De AEX-index sloot 0,4 procent in de min op 528,96 punten. De MidKap klom 1 procent tot 720,19 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,8 procent. De heropening van de economieën in de verschillende landen bleef de stemming ondersteunen.

Ook reageerden beleggers op het herstelplan van de Europese Commissie. Brussel wil 750 miljard euro uittrekken voor een herstelfonds voor zwaar door het coronavirus getroffen lidstaten. Spanje en Italië kunnen het meeste geld verwachten als de plannen worden goedgekeurd.

Prosus

Prosus verloor 5,4 procent. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde nog deze week met maatregelen tegen China te komen, naar aanleiding van de bemoeienissen van Peking met Hongkong. Prosus heeft onder meer een belang in het Chinese internetbedrijf Tencent. Verder was biotechnologiebedrijf Galapagos (min 5,4 procent) een opvallende daler.

Sterkste stijger in de AEX was ING met een winst van 6 procent. Branchegenoot ABN AMRO steeg 4,8 procent. De financiële fondsen werden vooruit geholpen door de gestegen rente en signalen dat de Europese Centrale Bank meer schuldpapieren wil opkopen. Verder viel de winst van brouwer Heineken (plus 5,4 procent op).

Basic-Fit

Fitnessketen Basic-Fit steeg in de MidKap 5,2 procent. De crisiscommissie van het kabinet zal woensdag besluiten of sportscholen en sauna's eerder open kunnen dan nu is gepland.

Air France-KLM won 2,8 procent. Het aandeel klom een dag eerder ruim 10 procent door het geleidelijk opheffen van de reisbeperkingen in Europa. De Duitse branchegenoot Lufthansa won 0,4 procent in Frankfurt. De raad van commissarissen van de maatschappij is niet akkoord gegaan met het steunpakket dat de luchtvaartmaatschappij van de Duitse overheid kreeg.

Parijs

In Parijs zaten autobouwers in de lift na het reddingsplan van 8 miljard euro van de Franse overheid voor de sector. PSA, de eigenaar van Peugeot en Citroën, klom bijna 5 procent. Concurrent Renault ontvouwde de nieuwe plannen om de samenwerking met Nissan en Mitsubishi te versterken en werd 17,5 procent meer waard.

De euro was 1,0979 dollar waard, gelijk aan een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,5 procent minder op 32,82 dollar. Brentolie werd 4,1 procent goedkoper op 34,67 dollar.