BAM bouwt appartementen in Woerden

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijf BAM gaat 275 appartementen bouwen in Woerden in samenwerking met woningcorporatie GroenWest. Op het terrein van het voormalige FNV-gebouw in de Zuid-Hollandse stad komen 82 sociale huurappartementen, 141 huurappartementen in de vrije sector en 42 koopappartementen. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

De sloop van het FNV-gebouw start na de zomer. Begin volgend jaar kan de bouw van de nieuwe appartementen dan van start.