Speurdrift naar olievelden neemt af

AMSTERDAM (AFN) - De ontdekking van nieuwe olievelden is afgelopen jaar stevig teruggelopen, doordat veel oliebedrijven snijden in de uitgaven als gevolg van de lage olieprijs. Volgens het internationale energieagentschap IEA kwam de zoektocht naar nieuwe bronnen uit op het laagste niveau in de afgelopen zeventig jaar. En ook dit jaar belooft daarbij geen beterschap.

In 2016 daalde het aantal nieuwe ontdekkingen naar het equivalent van 2,4 miljard vaten olie. In de afgelopen vijftien jaar lag het gemiddelde op zo'n 9 miljard vaten. Naast de lagere speurdrift daalde ook het aantal goedkeuringen voor conventionele bronnen tot 4,7 miljard vaten. Dat betekende een daling met 30 procent ten opzichte van 2015.

Het aantal projecten waar daadwerkelijk werd begonnen met de oliewinning zakte afgelopen jaar tot het laagste niveau sinds de jaren veertig.