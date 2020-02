Gepubliceerd op | Views: 3.711

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York herstelden donderdag halverwege de handelsdag ietwat maar stonden alsnog in het rood. Beleggers volgen de ontwikkelingen rondom het nieuwe coronavirus, dat in steeds meer landen oprukt, op de voet. De zorgen gaat met name uit naar de impact op de economie, waar tot dusver nog veel onduidelijkheid over bestaat. Veel beleggers vluchten naar veilig geachte investeringen.

De Dow-Jonesindex leverde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,5 procent in tot 26.543 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 1,5 procent tot 3070 punten en techbeurs Nasdaq speelde 1,8 procent kwijt op 8820 punten.

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zal de uitbraak van het virus leiden tot flinke verstoringen in de aanvoer van handelswaar vanuit met name Azië. Daardoor zal de afname van de wereldhandel de komende maanden waarschijnlijk doorzetten.

Best Buy

Bij de bedrijven daalde Best Buy 1,1 procent De onderneming heeft het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar afgesloten met een hogere vergelijkbare omzet en winst, maar waarschuwde tegelijkertijd voor de impact van het nieuwe coronavirus.

Verder staat techreus Microsoft in de schijnwerpers. Het bedrijf gaf aan niet aan de gestelde doelen met zijn pc-divisie te zullen voldoen als gevolg van het virus. Microsoft werd 3,3 procent lager gezet.

AB InBev, dat ook een notering in New York, kelderde 7,8 procent. De grootste bierbrouwer ter wereld voelt de uitbraak van het nieuwe coronavirus in zijn resultaten en kampt met een aanzienlijke daling van de vraag in China.

PayPal

Betalingsverwerker PayPal (plus 1,7 procent) kampt eveneens met tegenwind vanwege de epidemie. Het bedrijf verwacht dat zijn omzet geraakt wordt door de uitbraak. De snelle verspreiding van het Wuhan-virus zit internationale verkopen via het internet in de weg, wat een rem op onlinebetalingen zet.

Verder is er aandacht voor de reisbranche. Hotelboekingssite Booking.com steeg 1,3 procent na te hebben gewaarschuwd voor een terugval van de boekingen door het virus. Hotelketen Marriott opende de boeken en steeg 2,4 procent.

De euro was 1,0987 dollar waard tegen 1,0975 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,2 procent minder op 46,70 dollar. Brentolie werd 3,3 procent goedkoper op 51,66 dollar per vat.