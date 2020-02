Gepubliceerd op | Views: 427 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De orders voor duurzame goederen in de Verenigde Staten zijn in januari met 0,2 procent gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dat meldde het Amerikaanse ministerie van Handel op basis van een voorlopig cijfer.

Economen gingen in doorsnee uit van een afname van 1,5 procent voor de bestellingen van goederen die langer dan drie jaar meegaan. In december namen die orders nog met een bijgestelde 2,9 procent toe. Eerder was voor die maand een stijging met 2,4 procent gemeld.