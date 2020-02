'Cijfers IMCD geven gemengd beeld'

Gepubliceerd op | Views: 336

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van IMCD over 2019 geven een gemengd beeld. Dat schrijft analist Quirijn Mulder van ING in een commentaar. De omzet en brutowinst zijn volgens hem redelijk in lijn met de verwachtingen.

Mulder wijst er wel op dat de prestaties in de Verenigde Staten tegenvallen. Maar daar staat tegenover dat het bedrijf in het Verre Oosten wel goed draaide. Ook is hij aangenaam verrast door een hoger dan verwachte vrije kasstroom.

ING handhaaft zijn hold-advies en koersdoel van 67,80 euro. Het aandeel IMCD stond donderdag na ruim drie kwartier handel 1,06 procent hoger op 76,45 euro. Het was daarmee een van de weinig lichtpuntjes in de 2,3 procent lagere AEX.