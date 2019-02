Dick Sluimers leidt toezichtsraad NIBC

Gepubliceerd op | Views: 91 | Onderwerpen: NIBC

DEN HAAG (AFN) - Dick Sluimers wordt de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van NIBC. Dat maakte de Haagse zakenbank bekend. Sluimers volgt na de aandeelhoudersvergadering eind april Wim van den Goorbergh op, die dan aftreedt als commissaris.

Sluimers werd in 2016 commissaris bij NIBC en was al vicevoorzitter. Hij is onder meer de voormalig voorzitter van de raad van bestuur van pensioenuitvoerder APG.

NIBC gaat op zoek naar een nieuwe commissaris om de opengevallen plaats van Van den Goorbergh in te nemen. Ook draagt de bank Michael Christner voor om herbenoemd te worden als commissaris.