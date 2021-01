Signify brengt lamp op de markt die beschermt tegen coronavirus

EINDHOVEN (ANP) - Het verlichtingsbedrijf Signify heeft een tafellamp op de markt gebracht die beschermt tegen het coronavirus. Speciaal UV-licht zou volgens laboratoriumtests de besmettelijkheid van het virus in 9 seconden stoppen.

Het zogeheten UV-C-licht is schadelijk voor de huid en ogen. Daarom wordt gebruikers van de Philips-lamp met ingebouwde stembegeleiding gevraagd de kamer te verlaten voordat het licht aangaat. De lamp gaat automatisch uit wanneer er beweging wordt gedetecteerd.

UV-C is niet nieuw als ontsmettingsmiddel. Signify, de voormalige lichtdivisie van Philips, meldde eerder op zijn website dat deze vorm van straling al veertig jaar in gebruik is door wetenschappers als desinfectiemiddel tegen bacteriën en virussen.