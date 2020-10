'Kleine winst voor Shell in derde kwartaal'

AMSTERDAM (AFN) - Olie- en gasconcern Shell heeft naar verwachting in het derde kwartaal een aangepaste winst behaald die wel veel lager uitvalt dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een consensus van analistenschattingen die Shell op de eigen website heeft geplaatst. Shell komt donderdag voorbeurs met resultaten.

Volgens de consensus komt de aangepaste winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) uit op 146 miljoen dollar. Dat was 4,8 miljard dollar een jaar eerder. In het tweede kwartaal bedroeg dit resultaat 638 miljoen dollar.

Het nettoverlies kwam toen uit op meer dan 18 miljard dollar onder druk van de lagere olie- en gasprijzen en afschrijvingen op de waarde van bezittingen. Dat was het grootste nettoverlies voor Shell ooit. Er is geen consensus voor het nettoresultaat in het derde kwartaal.

Banen

Het bedrijf maakte in september bekend dat 7000 tot 9000 banen worden geschrapt om kosten te besparen vanwege de coronacrisis. Daarin zijn ook circa 1500 werknemers meegenomen die vrijwillig vertrekken. Het banenverlies moet leiden tot kostenbesparingen van 2 miljard tot 2,5 miljard dollar per jaar.

Er werd niet gemeld hoe de verdeling van banenverlies over de landen en locaties eruit gaat zien. Bij het Brits-Nederlandse concern werken wereldwijd ongeveer 83.000 werknemers, waarvan 9000 in Nederland.

Impact

Shell zei daarnaast dat voor het derde kwartaal op een productie werd gerekend van het equivalent van 2,15 miljoen tot 2,25 miljoen vaten per dag. Dat is inclusief een impact van 60.000 tot 70.000 vaten per dag door productieverstoringen vanwege orkanen in de Golf van Mexico. De productie van gas ligt naar verwachting op het equivalent van 820.000 tot 860.000 vaten per dag.

Het concern verklaarde verder dat de lagere prijzen in het derde kwartaal een aanzienlijke impact zullen hebben op de marges bij lng, vloeibaar gemaakt aardgas. Daarnaast waarschuwde Shell dat de marges bij raffinage significant lager zullen zijn dan in het tweede kwartaal. Verder zal een afschrijving na belastingen in de boeken worden gezet van 1 miljard tot 1,5 miljard dollar