Beter Bed mikt op verdere kostenbesparingen

Beleggen doe je voor de lange termijn. Dus fijn dat er nu een goed management zit die m.i. de juiste beslissingen neemt.

Dat verhaal van de convenanten is wel een beetje een non-item. Beter Bed is niet bepaald een bedrijf met hoge schulden. Dus ik verwacht eigenlijk dat ze afspraken hebben gemaakt om op korte termijn extra te kunnen investeren tegen gunstige tarieven. Wellicht overname van grote spelers op de online markt, gezien de propositie van Online waar Beter Bed dus ook groot in wil worden.

Zeker gezien de enorme afstraffing afgelopen jaar is m.i. het opwaarts potentieel enorm, terwijl er weinig downwardsrisico is - bij beleggingshorizon 1 a 2 jaar.