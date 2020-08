CM.com groeit door toename webwinkelen

Gepubliceerd op | Views: 585

BREDA (AFN) - Techbedrijf CM.com heeft in het eerste halfjaar flink weten te profiteren van extra investeringen door bedrijven om online hun klanten te kunnen bedienen. De tak van het bedrijf die kaartverkoop regelt voor onder meer musea had het wel lastig als gevolg van de coronacrisis, maar ook daar zag de onderneming in de laatste maand van de periode weer groei. Ook kon het bedrijf daar diensten voor vouchers en teruggave van geld aanbieden. Topman Jeroen van Glabbeek verwacht dat de door corona ingezette versnelde groei van webwinkelen doorzet, ook als de pandemie voorbij is.

Consumenten die tijdens de coronacrisis meer online gingen winkelen, moesten door bedrijven ook online worden benaderd. Veel ondernemingen staken daar dus geld in, wat de afdeling Communications Platform as a Service (CPaaS) een omzetgroei van 46 procent opleverde. CM.com haalde onder meer nieuwe klanten als luxeconcern LVMH en sportmerk Adidas binnen en leverde ook diensten voor de GGD tijdens de corona-uitbraak.

De tak van CM.com die betalingen verwerkt zette 16 procent meer om en de divisie Platform, waar naast kaartverkoop ook diensten voor online verificatie en verwerking van klantgegevens onder vallen, had een omzetgroei van 9 procent. Als de kaartverkoopactiviteiten niet worden meegeteld, groeide de omzet van die tak met een derde.

Kantorennetwerk

De totale omzet van CM.com steeg met 30 procent tot 57,8 miljoen euro. Onder de streep bleef een verlies van 5,7 miljoen euro over. CM.com houdt vast aan zijn verwachtingen voor de middellange termijn, waaronder die van een omzetgroei van ruim 30 procent.

Het bedrijf breidt zijn kantorennetwerk dan ook nog gestaag uit. In de eerste jaarhelft kwamen er kantoren in Los Angeles en Nairobi bij en deze maand ging ook een vestiging in Istanboel open. Nog dit jaar gaan er ook kantoren van CM.com in Mexico en India open. Verder blijft het bedrijf kijken naar overnames. Begin juli nam CM.com branchegenoot CX Company over.