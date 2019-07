Gepubliceerd op | Views: 656

TOKIO (AFN) - Het Japanse technologieconcern SoftBank heeft een nieuw fonds opgezet voor investeringen in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Het bedrijf zelf steekt 38 miljard dollar in het fonds, dat met toezeggingen van bedrijven als Apple, Foxconn en Microsoft een omvang van circa 108 miljard dollar heeft.

Het vehikel wordt de opvolger van het Vision Fund, met een grootte van 100 miljard dollar. Dit fonds investeerde onder andere in techbedrijf Uber, chatdienst Slack en de aanbieder van deelkantoren WeWork.

Het nieuwe fonds, Vision Fund 2 genaamd, is bedoeld om de "revolutie" in kunstmatige intelligentie te versnellen. Doel is om geld te steken in technologiebedrijven die naar verwachting nog verder kunnen groeien. Het totaal aan kapitaal kan volgens SoftBank nog verder aandikken, want er lopen nog gesprekken met potentiële deelnemers.