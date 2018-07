Equinor blijft profiteren van hoge olieprijs

Gepubliceerd op | Views: 384

STAVANGER (AFN/BLOOMBERG) - Equinor profiteert van de hogere gas- en olieprijzen. De winst van het Noorse olie- en gasconcern steeg in het tweede kwartaal van dit jaar met 31 procent.

De olieprijs blijft stijgen door onder meer lage productie in Venezuela en Iran. Daarnaast heeft het bedrijf de kosten afgelopen jaren drastisch verlaagd. Als gevolg daarvan ging de gecorrigeerde nettowinst van Equinor van 1,29 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2017 naar 1,69 miljard dollar in dezelfde periode dit jaar.

Het zijn de eerste cijfers die het bedrijf publiceert onder de naam Equinor. Voorheen heette het staatsbedrijf Statoil. De nieuwe naam moet uitstralen dat het bedrijf meer investeert in schonere vormen van energie, zoals wind en zon. In 2030 wil het bedrijf 20 procent van de investeringen in duurzame energiebronnen steken, nu is dat nog 5 procent.