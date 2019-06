Polen staken gesprekken over stamceltak Esperite

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: Polen

AMSTERDAM (AFN) - Het Poolse PBKM heeft de gesprekken met het in Amsterdam genoteerde Esperite, over een overname van activiteiten van stamceltak Cryo-Save, gestaakt. De raad van commissarissen van Polski Bank Komórek Macierzystych, zoals PBKM voluit heet, kon zich niet vinden in de deal die er lag.

Esperite blijft de strategische alternatieven voor Cryo-Save bekijken en zoekt bij PBKM naar een vergoeding voor de juridische kosten die zijn gemaakt tijdens de onderhandelingen. Eind mei werd de stekker overigens ook al een keer uit de onderhandelingen getrokken omdat PBKM afzag van een deal, maar die werden wat later weer opgestart.