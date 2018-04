'Momentum ontbreekt bij Corbion'

Gepubliceerd op | Views: 213

AMSTERDAM (AFN) - De negatieve wisselkoerseffecten in de cijfers van Corbion waren al voorzien. Analisten van KBC Securities denken ook dat de impact hiervan in de loop van het jaar zal afnemen. Toch zal dat volgens hen niet voldoende zijn om de resultaten over heel 2018 echt op te krikken.

KBC denkt dat het bedrijfsresultaat (ebitda) voor eenmalige posten dit jaar licht zal afnemen. Het biochemiebedrijf slaagde er naar eigen zeggen overigens wel in om een goede marge te handhaven. Daarbij wist Corbion, dat ook met hogere grondstofprijzen kampte, de opbrengsten op eigen kracht wat op te voeren.

Er is op de korte termijn echter niet echt sprake van ,,earnings momentum'', vinden de marktvorsers die daarom ook geen trigger zien die binnenkort een verhoging van de prijs van het aandeel in gang kan zetten. Het advies van KBC blijft dan ook op hold staan, met een koersdoel van 28 euro.

Het aandeel Corbion ging donderdag in de vroege handel 0,3 procent omhoog naar 25,20 euro.