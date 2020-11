'Olieprijs zal verder stijgen nu vraag weer toeneemt'

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De olieprijs zal de komende maanden verder stijgen, nu de weg naar herstel uit de crisis lijkt te worden ingezet. De prijs voor een vat brentolie bereikte woensdag zijn hoogste stand in acht maanden tijd op meer dan 48 dollar per vat. Volgens sommige marktkenners is het een kwestie van tijd voordat olie voor meer dan 60 dollar per vat zal worden verhandeld.

In de markt bestaat de hoop dat de recente Covid-19-vaccindoorbraken snel zullen zorgen voor een aantrekkende vraag naar olie. Vooral omdat de wegebbende virusvrees ervoor zal zorgen dat onder meer reisrestricties weer zullen worden opgeheven.

Een andere positief teken voor de olieconsumptie komt vanuit China, de grootste olie-importeur van de wereld. Premier Li Keqiang verwacht dat het land volgend jaar qua economische activiteit weer meer zo goed als "normaal" zal presteren. Ook zijn China en Japan van plan om eind november weer meer verkeer tussen de landen mogelijk te maken.

De waarde van olie is alleen al in november meer dan een kwart gestegen, geholpen door positieve testresultaten van coronavaccins van een aantal farmaceuten. Ook de alom verwachte beslissing van landen aangesloten bij oliekartel OPEC om de olieproductie per januari nog niet op te voeren, stut de prijzen. Later op woensdag maakt energieagentschap EIA nieuwe data over de olievoorraden bekend. De verwachting is dat de voorraden voor de derde week op rij opgelopen zullen zijn.