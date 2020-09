AEX klimt door hoop steunpakket VS

Gepubliceerd op | Views: 508 | Onderwerpen: Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs ging vrijdag licht vooruit, na de verliesbeurt een dag eerder. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. De hoop op een extra steunpakket voor de Amerikaanse economie, de grootste ter wereld, zorgde voor enig optimisme bij beleggers. De vrees voor een tweede golf van coronabesmettingen in Europa bleef echter zorgen voor terughoudendheid op de beursvloeren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 544,02 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 788,41 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt daalden tot 0,3 procent. De Londense FTSE-index won 0,3 procent.

Sterkste stijger in de AEX was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 2,5 procent. Shell won 2,3 procent. Het olie- en gasconcern is van plan geen gebruik te maken van eerder verworven rechten voor boringen voor de kust van Noord-Alaska. De rechten werden in 2012 binnengesleept en vervallen in 2022. Shell zou de contracten nu willen doorverkopen.

Galapagos

Galapagos steeg 1,6 procent. Het middel Jyseleca, ook wel bekend als filgotinib, van de biotechnoloog en partner Gilead is goedgekeurd in Japan voor de behandeling van reumatoïde artritis, een auto-immuunziekte. Techinvesteerder Prosus sloot de rij bij de hoofdfondsen met een verlies van 1,8 procent.

In de MidKap stond speciaalchemiebedrijf Corbion bovenaan met een plus van 2,3 procent. NSI won 0,7 procent. Het vastgoedfonds heeft afspraken gemaakt met de gemeente Amsterdam over de ontwikkeling van een duurzaam houten kantoorgebouw op de Zuidas. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM zette de daling voort en was hekkensluiter met een min van 2,7 procent.

Electrolux

In Stockholm steeg Electrolux dik 3 procent. De Zweedse fabrikant van huishoudelijke apparaten wil de uitkering van het dividend hervatten dankzij het herstel van de winst in het afgelopen kwartaal. In maart werd het dividend ingetrokken vanwege de pandemie. LVMH daalde 0,9 procent in Parijs. De overnameperikelen rond de Amerikaanse juweliersketen Tiffany en het Franse luxemerk krijgen naar verwachting een juridisch staartje. De partijen lijken niet bereid te zijn om hun geschil uit te praten. Dit was eerder wel door een rechter bevolen.

De euro was 1,1682 dollar waard, tegenover 1,1658 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 40,44 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 42,10 dollar per vat.