Flink meer bedrijfswagens verkocht in EU

BRUSSEL (AFN) - De verkoop van bedrijfswagens in de Europese Unie is in de maanden juli en augustus behoorlijk gegroeid. Daarmee toont de verkoop van bestelbusjes, vrachtwagens, bussen en touringcars al acht maanden op rij een stijging, aldus autobranchevereniging ACEA.

In juli steeg de verkoop op jaarbasis met 6,2 procent en in augustus was een plus te zien van 11 procent. Over de eerste acht maanden van dit jaar ging de EU-verkoop van commerciële voertuigen met 6,5 procent vooruit tot bijna 1,74 miljoen. Daarbij was van de grote Europese autolanden de sterkste groei te zien in Duitsland, gevolgd door Groot-Brittannië en Frankrijk.

In Nederland steeg de verkoop van bedrijfswagens in de eerste acht maanden van dit jaar met 1,7 procent tot 68.180 stuks ten opzichte van een jaar eerder.