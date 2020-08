Japanse beurs eindigt met stevige winst

Gepubliceerd op | Views: 563 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met een stevige winst geëindigd. Beleggers trokken zich op aan de aanhoudende opmars op Wall Street, waar de S&P 500 en de techgraadmeter Nasdaq nieuwe recordstanden wisten te bereiken na positieve berichten over de behandeling van het coronavirus en een mogelijk vaccin in de Verenigde Staten. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 1,4 procent hoger op 23.296,77 punten en bereikte het hoogste niveau sinds 21 februari. Vooral de Japanse luchtvaartmaatschappijen waren in trek in navolging van de koerswinsten bij Amerikaanse branchegenoten. ANA Holdings dikte ruim 7 procent aan en Japan Airlines kreeg er 4,7 procent bij. Takeda Pharmaceutical won 0,2 procent na de verkoop van zijn Japanse gezondheidszorgtak aan de Amerikaanse investeerder Blackstone voor 2,3 miljard dollar.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent lager. Peking verklaarde dat China en de VS voortgang hebben geboekt met de handelsgesprekken. De Amerikaanse handelsadviseur Robert Lighthizer, minister van Financiën Steven Mnuchin en de Chinese vice-premier Liu He voerden maandag een telefoongesprek over de uitvoering van de eerste fase van het handelsakkoord tussen de twee economische grootmachten.

In Hongkong daalde de Hang Seng-index 0,4 procent en de Kospi in Seoul steeg 1,5 procent. In Sydney won de All Ordinaries 0,3 procent. Qantas klom ruim 2 procent. De Australische luchtvaartmaatschappij schrapt nog eens 2500 banen, door zijn grondafhandelingsactiviteiten uit te besteden. Eind juni kondigde Qantas al aan 6000 medewerkers te ontslaan.