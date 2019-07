Verfproducent Axalta verlaagt omzetprognose

Gepubliceerd op | Views: 159

PHILADELPHIA (AFN) - De Amerikaanse verfproducent Axalta Coating Systems is negatiever gestemd over zijn omzet in heel 2019. Het bedrijf denkt dat de omzet met circa 2 procent zal dalen, terwijl eerder op een groei met 1 tot 2 procent werd gerekend. Het bedrijf kampt met negatieve wisselkoerseffecten en een zwakkere vraag, met name vanuit de auto-industrie. De winstverwachting werd iets verlaagd.

In die omzetprognose zijn wisselkoersen verwerkt. Exclusief valutaschommelingen wordt op een vlakke omzet gerekend. In het tweede kwartaal zakten de opbrengsten met 4,5 procent op jaarbasis naar bijna 1,2 miljard dollar, wat voor een groot deel is te wijten aan valutadruk. Op vergelijkbare basis was de omzet nagenoeg onveranderd. Het verkoopvolume daalde, maar dat kon Axalta nog compenseren met hogere verkoopprijzen. De nettowinst bedroeg bijna 100 miljoen dollar.

In juni kondigde Axalta aan zijn strategische opties te bekijken, waarbij een verkoop van de onderneming niet wordt uitgesloten. Twee jaar geleden was Axalta nog in verregaande onderhandelingen met AkzoNobel over een overname. Die gesprekken werden afgebroken toen Nippon Paint een overnamebod deed op Axalta. Gesprekken met de Japanners liepen vervolgens echter op niets uit.