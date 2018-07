Solide resultaten voor Banco Santander

Gepubliceerd op | Views: 528

MADRID (AFN/BLOOMBERG) - Banco Santander heeft het in het tweede kwartaal beter gedaan dan verwacht. De bank wist meer klanten te trekken, onder meer doordat de klanten van de vorig jaar overgenomen Banco Popular in maart werden toegevoegd. Ook slaagde Banco Popular er beter in klanten vast te houden. Bovendien verstrekten de Spanjaarden meer leningen.

Banco Santander boekte een nettowinst van 1,7 miljard euro, circa 50 miljoen euro minder dan een jaar eerder. Dat was mede te wijten aan wisselkoerseffecten. De rente-inkomsten kwamen uit op 8,5 miljard euro.

Met name in Brazilië, de grootste markt voor Banco Santander, en thuismarkt Spanje voerde Santander de onderliggende winst flink op. Ook in de Verenigde Staten zit de groei er goed in.