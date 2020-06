Viruszorgen blijven boven Wall Street hangen

Gepubliceerd op | Views: 416

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen geopend, nadat ze een dag eerder hard onderuit waren gegaan. De plotseling sterke stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten blijft drukken op het sentiment. Verder werd bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen minder hard was gedaald dan in doorsnee geraamd.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na aanvang van de handel 0,3 procent lager op 25.351 punten. De brede S&P 500 verloor 0,3 procent tot 3040 punten en Nasdaq verloor een fractie tot 9908 punten.

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in de VS was volgens de laatste cijfers net zo hoog als tijdens de piek in april. Het virus werd bij ruim 35.900 mensen vastgesteld. De virologen waarschuwen voor een "ontvouwende ramp", waarbij hernieuwde beperkende maatregelen ook een rem op het economisch herstel kunnen zetten.

Veel werkloosheidsuitkeringen aangevraagd

Een vertraging in het herstel van de Amerikaanse economie was ook terug te zien in het aantal nieuwe werkloosheidsuitkeringen. Vorige week hebben een kleine 1,5 miljoen Amerikanen voor het eerst daarop een beroep gedaan. Het cijfer ligt voor de tweede week hoger dan wat werd verwacht. Verder werd de economische krimp van de VS in het eerste kwartaal bevestigd op 5 procent.

Bij de bedrijven stond Macy's in de schijnwerpers. De warenhuisketen verloor 4,1 procent na de bekendmaking 3900 banen schrappen op zijn hoofdkantoor. Biotechnoloog Gilead verloor 0,3 procent. De Europese medicijnautoriteiten oordeelden dat zijn virusremmer remdesivir voorgeschreven kan worden aan ernstig zieke coronapatiënten.