Zumtobel gaat weer dividend uitkeren

DORNBIRN (AFN/BLOOMBERG) - Het Oostenrijkse verlichtingsbedrijf Zumtobel gaat zijn aandeelhouders weer belonen met een dividend. De branchegenoot van het aan de Amsterdamse beurs genoteerde Signify keerde het afgelopen boekjaar terug naar winst. Zumtobel zette orde op zaken na een flinke reorganisatie.

Daarbij werden de activiteiten over de hele wereld tegen het licht gehouden en waar mogelijk kosten bespaard. In het boekjaar tot eind april kwam de winst uit op 14,5 miljoen euro. Een jaar eerder was dat een verlies van 15,2 miljoen euro over. De omzet ging wel licht omlaag tot ruim 1,1 miljard euro. In de laatste maanden van het boekjaar kregen de opbrengsten een tik vanwege de overheidsbeperkingen tegen het coronavirus.

De onderneming wil geen prognoses geven over het nieuwe boekjaar vanwege de onzekerheid rondom de pandemie. Zumtobel geeft toe dat sinds maart de situatie "extreem" was.