Micron ziet vroege tekenen marktherstel

BOISE (AFN) - Maker van geheugenchips Micron Technology heeft het in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar beter gedaan dan verwacht. Het Amerikaanse bedrijf behaalde wel een lagere omzet en winst, maar zegt "vroege tekenen van herstel" op de markt.

Micron behaalde een omzet van 4,8 miljard dollar. Een jaar eerder zette het bedrijf nog 7,8 miljard dollar aan verkopen in de boeken. Onder de streep bleef er 840 miljoen dollar over. Dat was in het derde kwartaal van 2018 nog 3,8 miljard dollar.

Topman Sanjay Mehrotra wil in het boekjaar 2020 de investeringen verlagen. Verwachtingen geeft het bedrijf pas later. Micron heeft veel last van de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China.