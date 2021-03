Bovag: meeste fietsenmakers kampen met leveringsproblemen

BUNNIK (ANP) - De meeste fietsenmakers hebben volgens brancheorganisatie Bovag te kampen met leveringsproblemen van nieuwe fietsen en onderdelen. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat reparatie- en onderhoudswerkzaamheden langer duren. Dat geldt in wat mindere mate voor autogarages, maar ook daar worden onderdelen en nieuwe auto's regelmatig later geleverd.

Uit onderzoek van Bovag komt naar voren dat bijna 94 procent van de fietsenmakers met leveringsproblemen te maken heeft. Daarnaast ervaart 35 procent van de merkautodealers leveringsproblemen als gevolg van corona en geldt dit voor 22 procent van de merkonafhankelijke autobedrijven, aldus Bovag.

De problemen hangen samen met verstoringen in de distributieketen als gevolg van bijvoorbeeld coronalockdowns, waardoor fabrieken tijdelijk moesten sluiten of toeleveranciers spullen niet tijdig kunnen leveren. "Het is een hele fijne keten, met veel afhankelijkheden", zegt een woordvoerder van Bovag.

De leveringsperikelen worden waarschijnlijk ook veroorzaakt door het gebrek aan zeecontainers waar de wereldhandel mee kampt. Door het sterke economisch herstel van de coronacrisis is de vraag naar containers sterk gestegen, maar het aanbod blijft achter. Veel fietsen, auto's en onderdelen komen uit Azië en worden per containerschip vervoerd.

Daarnaast is er een gebrek aan chips in de wereldwijde autosector waardoor productielijnen noodgedwongen moeten worden stilgelegd.