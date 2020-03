Gepubliceerd op | Views: 338 | Onderwerpen: Europa

BRUSSEL (AFN) - De verkoop van nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie is in februari behoorlijk gedaald, net als in januari. De verkoop zakte op jaarbasis met 6,2 procent tot 154.889 voertuigen, meldt autobranchevereniging ACEA.

Bezien over de eerste twee maanden van het jaar lopen de Europese verkopen nu 8,9 procent achter ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode.

Onder meer bestelbusjes en zware voertuigen werden vorige maand minder verkocht. Van de categorieën die ACEA hanteert was alleen bij de verkochte bussen sprake van een toename.

Met uitzondering van Frankrijk gingen de verkopen in alle grote automarkten omlaag, vooral in Duitsland en Spanje. In Nederland zakte de verkoop van bedrijfswagens in februari met 12,7 procent tot 6875 stuks.