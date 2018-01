Goed jaar voor machinebouwer Caterpillar

Gepubliceerd op | Views: 518

DEERFIELD (AFN) - Het Amerikaanse Caterpillar, 's werelds grootste fabrikant van graafmachines, bulldozers en mijnbouwtrucks, heeft een goed 2017 achter de rug en is positief over de vraag in 2018.

De omzet nam vorig jaar met 18 procent toe tot 45,5 miljard dollar (36,7 miljard euro). Caterpillar profiteerde van een stijgende vraag vanuit de mijnbouwindustrie door de aantrekkende grondstoffenprijzen en van een grotere vraag naar bouwmachines onder meer vanuit China. Caterpillar schroefde om die redenen drie keer zijn omzetprognose op. ,,Na vier uitdagende jaren lieten veel belangrijke markten in 2017 verbetering zien'', stelde topman Jim Umpleby.

De winst over heel 2017 bedroeg 754 miljoen dollar, tegen een klein verlies een jaar daarvoor. Caterpillar trof een voorziening van 2,4 miljard dollar voor de Amerikaanse belastinghervormingen. Voor dit jaar rekent het concern op een stijgende winst.

Het aandeel Caterpillar behoorde vorig jaar tot de uitblinkers op Wall Street met een koersstijging van 70 procent.