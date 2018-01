'Overnamehonger telecomsector lijkt gestild'

Gepubliceerd op | Views: 706 | Onderwerpen: telecommunicatie

DAVOS (AFN/BLOOMBERG) - De grote consolidatieslag op de Europese markt voor telecom lijkt zo goed als voorbij. Dat is de overtuiging van Orange-baas Stéphane Richard. Volgens hem is het voor telecombedrijven momenteel interessanter om geld te steken in hun netwerken dan dat ze zich zullen wagen aan overnames.

Richard sprak tijdens het World Economic Forum in Davos. De topman van het Franse concern wees op de opkomst van 5G, investeringen in glasvezel en de mogelijkheid van bedrijven om nieuwe diensten uit te rollen om klanten te winnen.

Europese telecombedrijven kampen met toenemende concurrentie op gebied van telefoon- en internetdiensten van grote techbedrijven. Schaalvergroting zou bedrijven beter in staat stellen om meer winsten uit ondernemingen te persen.

Orange werd onlangs nog gelinkt aan een fusie op basis van gelijken met Deutsche Telekom. Gesprekken tussen de partijen zouden tot niets hebben geleid omdat iedere mogelijke overeenkomst zou betekenen dat de Duitsers de Fransen in zijn geheel zouden inlijven.