Dow Jones blijft ruim boven 30.000-puntengrens

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag tussentijds duidelijk op winst. De bekende Dow-Jonesindex koerste nog altijd ruim boven de 30.000 punten, een psychologische grens die eerder op de dag voor het eerst werd doorbroken. Optimisme over de werking en betrouwbaarheid van meerdere vaccins tegen het coronavirus stuwde de aandelenkoersen. Daarnaast zijn beleggers er zekerder van dat de zittende Amerikaanse president Donald Trump de macht overdraagt na de verkiezingsoverwinning van zijn rivaal Joe Biden.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,6 procent hoger op 30.0081 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 1,7 procent tot 3639 punten en techbeurs Nasdaq won 1,4 procent tot 12.048 punten.

Hoopgevende onderzoeksresultaten over de effectiviteit van coronavaccins van Pfizer, Moderna en onlangs AstraZeneca zorgen de laatste weken voor oplopende beurskoersen. Die stegen in weerwil van de door de pandemie veroorzaakte economische krimp toch al hard na een crash in maart, mede door stimuleringsmaatregelen van centrale banken.

Trump

Daar kwam recent het nieuws bij dat Trump akkoord is gegaan met de machtsoverdracht aan de Democraat Biden. De federale overheidsdienst General Services Administration (GSA) heeft de verkiezingszege van Biden erkend. De aankomende president krijgt daarmee toegang tot federale overheidsmiddelen en relevante geheime informatie.

De hoop op een nieuw coronavaccin zorgde voor winsten voor vliegtuigmaatschappijen, die zwaar te lijden hebben onder reisbeperkingen. Delta Air Lines, American Airlines en United Airlines wonnen tot 9,7 procent.

Boeing

Ook won vliegtuigfabrikant Boeing 3,7 procent. Na de Amerikaanse FAA zouden ook Europese luchtvaartautoriteiten op het punt staan om weer vluchten toe te staan met het probleemtoestel 737 MAX, nadat dit ruim anderhalf jaar verboden was na twee dodelijke crashes met het vliegtuig.

Tesla werd op de beurs voor het eerst meer dan een half biljoen dollar waard. De maker van elektrische auto's steeg ruim 5 procent na een positief analistenrapport tot een beurswaarde van circa 520 miljard dollar.

Een vat Amerikaanse olie werd 4,4 procent meer waard op 44,96 dollar. Brentolie steeg 3,9 procent in prijs tot 47,86 dollar. De euro was 1,1877 dollar waard, tegenover 1,1874 dollar bij het slot van de Europese beurzen.