Tesla en Twitter uitschieters op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 637 | Onderwerpen: Twitter

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag gemengd aan de handel begonnen. Beleggers op Wall Street reageren op een grote stroom bedrijfsresultaten. Vooral aandelen van Tesla en Twitter bewogen flink na het openen van de boeken, elk in een andere richting.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,1 procent lager op 26.809 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 3010 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,6 procent in de plus op 8170 punten.

Tesla kreeg er in de eerste handelsminuten 16 procent aan beurswaarde bij. De maker van elektrische auto's verraste met een kwartaalwinst en gaf aan dat het veel vertrouwen heeft in het leveren van meer dan 360.000 wagens dit jaar.

Twitter

Twitter kampte met tegenvallende advertentie-inkomsten. Daarbij had Twitter ook nog eens te maken met een datalek. Het aandeel ging een kleine 20 procent onderuit.

Microsoft won na cijfers dik 2 procent. Het techconcern blijft het goed doen met zijn clouddiensten. Dat zorgde in het eerste kwartaal van het boekjaar van de software maker voor meer winst op een hogere omzet. Industrieel conglomeraat 3M tornde aan zijn eerder uitgesproken verwachtingen en zakte bijna 3 procent.