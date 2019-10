Nieuwe abonnees doen Comcast goed

Gepubliceerd op | Views: 149

PHILADELPHIA (AFN) - Comcast heeft in het derde kwartaal de verwachtingen overtroffen. Het televisie- en telecombedrijf kreeg flink wat abonnees bij en voerde ook de winst op ten opzichte van een jaar eerder. Die winststijging was grotendeels te danken aan de overname van de Britse betaalzender Sky.

De omzet van het media- en entertainmentconglomeraat ging met ruim een vijfde omhoog tot 26,8 miljard dollar. Onder de streep bleef daar 3,2 miljard dollar van over. Dat was 11,5 procent meer dan in het derde kwartaal van 2018.

Abonnees kreeg Comcast er zowel bij Sky als bij de tak die kabelinternet aanbiedt bij. Dat laatste bedrijfsonderdeel noteerde 379.000 nieuwe betalende gebruikers en dat kan goed nieuws betekenen nu Comcast met zijn nieuwe videostreamingdienst Peacock de strijd aan wil gaan met bedrijven als Netflix, Disney en Apple. Analisten verwachten dat Comcast-abonnees sneller geneigd zullen zijn die dienst te gaan gebruiken.