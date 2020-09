Wall Street zet verliesreeks voort

Gepubliceerd op | Views: 234

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen aan de nieuwe sessie handelsdag begonnen. Beleggers reageren onder meer op tegenvallende cijfers over uitkeringsaanvragen. Verder blijven er zorgen bestaan over het economisch herstel van de coronacrisis en het oplopende aantal nieuwe besmettingen met het virus.

De leidende Dow-Jonesindex verloor in de vroege handel 0,6 procent tot 26.617 punten. De S&P 500 zakte 0,5 procent tot 3220 punten. Daarmee staat de brede graadmeter 10 procent lager dan de recordstand begin september. Verder is de S&P 500 ook zijn jaarwinst kwijt. Techgraadmeter Nasdaq leverde 0,8 procent in tot 10.547 punten.

Maker van elektrische voertuigen Nikola verloor nog eens 20 procent aan beurswaarde, na ook al zware klappen eerder deze week. Beleggingsadviseur Wedbush kwam met een adviesverlaging voor Nikola. Beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) begon onlangs een onderzoek naar beschuldigingen van misleiding, fraude en bedrog bij het bedrijf. Oprichter Trevor Milton trad eerder al terug als voorzitter bij Nikola.

Ook Tesla (min 5 procent) stond in het rood, waarmee de verliesreeks wordt doorgezet. De teleurstelling bij beleggers door de opmerkingen van topman Elon Musk dat de productie van nieuwe goedkopere accu's en van de betaalbare auto nog enkele jaren op zich laat wachten blijft het sentiment domineren rond de automaker.