YOKOHAMA (AFN/BLOOMBERG) - Nissan bevestigt dat zijn winstgevendheid in het afgelopen kwartaal stevig is gedaald. Financieel persbureau Nikkei schreef eerder dat de operationele winst van de Japanse automaker met 90 procent was geslonken.

In een persverklaring laat Nissan nu weten dat het bewuste artikel "in grote lijnen klopt". De automaker kan evenwel pas donderdag, zoals gepland, met exacte cijfers over het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar naar buiten treden.

Nissan gaat niet in op berichten dat het concern wereldwijd nog eens 5200 banen zal schrappen, bovenop de duizenden arbeidsplaatsen waar het bedrijf al van af wil. Zowel Kyodo News als perbureau Reuters meldde dat op basis van ingewijden. In totaal zouden daarmee circa 10.000 banen verdwijnen bij Nissan, wat gelijk staat aan meer dan 7 procent van het totale personeelsbestand.

Beschuldigingen

De automaker kampt al een tijdlang met tegenvallende winstmarges, voornamelijk in de Verenigde Staten. Onder de voormalige voorzitter Carlos Ghosn concurreerde Nissan op de Amerikaanse markt voornamelijk op prijs, om zo snel marktaandeel te veroveren. Dit ging ten koste van de winst.

Ghosn zelf raakte in ongenade bij Nissan na beschuldigingen van fraude, belastingontduiking en andere financiële vergrijpen. Hij gaf ook leiding aan Renault en het onderlinge samenwerkingsverband van de twee autofabrikanten met Mitsubishi.