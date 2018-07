Morgan Stanley verlaagt advies VolkerWessels

Gepubliceerd op | Views: 496 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Morgan Stanley heeft zijn advies op VolkerWessels verlaagd naar equal-weight na de recente winstwaarschuwingen. Volgens de kenners is het voor de bouwer zaak om de komende periode met positieve resultaten en verbeteringen in de infrastructuur op de proppen te komen. Pas dan zou het advies weer terug naar overweight kunnen, zo werd in een rapport gemeld.

BAM en VolkerWessels maakten de afgelopen maanden bekend dat de realisatie van de zeesluis in IJmuiden fors duurder uitvalt dan geraamd. De extra kosten van ruim 200 miljoen euro riepen eerder al vragen op over meer afschrijvingen, ook omdat er nog de nodige risicovolle werkzaamheden staan te gebeuren.

Volgens Morgan Stanley, die ook het koersdoel op VolkersWessels aanpaste, blinkt het aandeel niet meer uit gelet op onder meer de uitkering aan aandeelhouders. Daarbij is volgens de Amerikanen het momentum voor VolkerWessels aan het vervagen. Dat geldt volgens de kenners overigens voor de gehele bouwsector. Volgens de bank zal dit de komende jaren te merken zijn in de bedrijfsresultaten van de bouwbedrijven.

Morgan Stanley verlaagde het koersdoel van VolkerWessels van 28 naar 21,50 euro. Het aandeel van de bouwer sloot maandag op 18,97 euro.