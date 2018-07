Alfen levert systemen voor energieopslag

Gepubliceerd op | Views: 236

AMSTERDAM (AFN) - Alfen levert acht mobiele systemen voor de energieopslag aan Greener, een bedrijf dat zich specialiseert in verplaatsbare elektriciteitssystemen. Financiële details van de overeenkomst zijn niet bekend gemaakt.

De systemen van Alfen zijn bedoeld als schoner alternatief voor dieselgeneratoren voor de levering van stroom op bijvoorbeeld festivals of bouwplaatsen. Greener zette het systeem van Alfen, vooral bekend van laadpalen, in het verleden al in op festivals als Awakenings in Spaarnwoude en MadNes op Ameland. De nieuw bestelde kasten zullen in heel Europa worden ingezet.