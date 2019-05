'Weer grote betaalfusie in de maak'

Gepubliceerd op | Views: 676

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse betalingsdienstverleners Global Payments en Total System Services hebben gesproken over een mogelijk samengaan. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Als een deal slaag, zou het de derde grote fusie in de betaalsector zijn dit jaar.

Naar verluidt hebben Global Payments en Total System Services gesproken over een samensmelting, maar ook over andere vormen van samenwerken waarbij geen sprake is van een volledige fusie. Het proces bevindt zich in een beginstadium en zou nog kunnen spaaklopen, aldus de bronnen. De bedrijven konden niet direct reageren.

Global Payments heeft een marktwaarde van ruim 23 miljard dollar en Total System Services is bijna 18 miljard dollar waard. In maart sloegen Fidelity National Information Services en Worldpay de handen ineen, in een fusie waarmee 43 miljard dollar gemoeid was. Enkele maanden daarvoor nam Fiserv in een transactie van 22 miljard dollar First Data over.