Wall Street in teken van kwartaalcijfers

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York staan dinsdag voor een hogere opening. Beleggers verwerken een grote stroom aan kwartaalcijfers van Amerikaanse bedrijven. Zo openden onder meer Caterpillar, Coca-Cola, Harley Davidson en Lockheed Martin de boeken.

Caterpillar zag zijn omzet in de afgelopen verslagperiode met bijna een derde toenemen, geholpen door een stijgende vraag in de mijnbouw en bouw. De fabrikant van graafmachines en bulldozers stelde daarom zijn winstverwachtingen voor het hele boekjaar naar boven bij.

Frisdrankgigant Coca-Cola kan bogen op een gestegen autonome omzet en winst in het afgelopen kwartaal. Het concern verwacht ook dat zijn omzet dit jaar op eigen kracht met 4 procent zal groeien, mede geholpen door suikervrije drankjes als Coke Zero en Diet Coke. De groei van Harley-Davidson kwam daarentegen in een lagere versnelling. De motorbouwer kampt wereldwijd met teruglopende verkopen. Daardoor liep de winst van het Amerikaanse merk met 11 miljoen dollar terug tot 175 miljoen dollar.

Ook verfproducent Sherwin-William kwam met een handelsbericht. De concurrent van AkzoNobel behaalde een hogere omzet door de overname van Valspar. Ook zonder die aankoop steeg de omzet. Industrieel concern 3M daalde voorbeurs wegens het aanscherpen van zijn winstprognose. Defensieconcern Lockheed Martin kwam in het eerste kwartaal uit op een hogere winst en omzet, mede dankzij een gestegen verkoop van de JSF.

Google-moeder Alphabet kwam maandag nabeurs met cijfers naar buiten. Het technologiebedrijf behaalde een aanzienlijk hogere kwartaalwinst, doordat zijn belang in Uber wegens nieuwe boekhoudregels bij de winst mag worden bijgeschreven. Ook zonder die aanpassing boekte Alphabet een beter resultaat dan verwacht.

Chipbedrijven gaan lijken wederom een zware handelsdag tegemoet te gaan door tegenvallende prognoses voor de smartphonemarkt. In Europa daalde Apple-leverancier AMS tot 11 procent na teleurstellende vooruitzichten voor de rest van het jaar. In het kielzog daalden de koersen van chipmachinemaker ASML en chipfabrikant STMicroelectronics.

Maandag lieten de beurzen op Wall Street een gemengd beeld zien. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 24.448,69 punten. De breder samengestelde S&P 500 sloot een fractie lager op 2670,29 punten. Technologiebeurs Nasdaq dikte 0,3 procent aan op 7128,60 punten.