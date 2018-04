United Tech verhoogt verwachtingen

Gepubliceerd op | Views: 26

FARMINGTON (AFN/BLOOMBERG) - United Technologies heeft de winstverwachting voor heel het jaar naar boven toe bijgesteld. Dat meldde het Amerikaanse industrieconcern, dat een breed scala aan producten maakt, dinsdag in een handelsbericht. Het bedrijf nadert de afronding van de overname van producent van vliegtuigonderdelen Rockwell Collins en denkt daar goed van te gaan profiteren.

In september vorig jaar legde het concern 23 miljard dollar op tafel voor Rockwell Collins. Die overname moet United Tech een betere uitgangspositie geven in onderhandelingen met afnemers als Boeing en Airbus. Waar het concern eerder rekende op een aangepaste winst per aandeel in een bandbreedte van 6,85 tot 7,10 dollar, is deze nu verhoogd naar een range van 6,95 tot 7,15 dollar per aandeel.

Ook de omzetprognose werd aangescherpt, tot een bandbreedte van 63 miljard tot 64,5 miljard dollar. United Tech, dat ook bijvoorbeeld liften en apparaten voor klimaatbeheersing maakt, bekijkt een splitsing na het afronden van de deal met Rockwell. Het concern zette in het eerste kwartaal een aangepaste winst per aandeel van 1,77 dollar in de boeken. De opbrengsten dikten met 10 procent aan tot 15,2 miljard dollar. Zowel de winst als de omzet kwamen daarmee hoger uit dan analisten hadden verwacht, waarbij alle vier de huidige divisies bijdroegen aan het resultaat.